Succès de la 12ème édition de la Tahiti Moorea sailing RDV

PAPEETE, 28 juin 2017 - La Tahiti Moorea Sailing RDV aura encore cette année, pour sa 12ème édition, été largement appréciée par ces visiteurs particuliers que sont les plaisanciers.



35 voiliers inscrits, 110 équipiers internationaux, et également 20 résidents de Tahiti invités à embarquer, ont ainsi pris part à ce rendez-vous à la voile des îles du Vent.



Accueillis à Papeete vendredi 23 juin dans les jardins du Tahiti Tourisme, nos touristes plaisanciers ont d’abord eu des colliers de fleurs, une bénédiction des skippers et un magnifique spectacle de danse marquisienne avant un cocktail célébrant leur arrivée à Tahiti. Ils ont été honorés par le

discours de bienvenue de la Ministre du Tourisme, Madame Nicole Bouteau, qui a, quant à elle, eu le plaisir de se plonger dans une foule de touristes heureux de leur escale et de la destination Polynésie.



Samedi, pour la course de Tahiti à Moorea, le vent n’était pas au rendez-vous, mais la flotte de 35 voiliers internationaux inscrits s’est régalée à naviguer tous ensemble. Notons que deux voiliers Wiz et Wild Berry ont tenu à faire la totalité du parcours uniquement à la voile, les autres ayant finit au moteur pour arriver à temps à Moorea en baie de Cook.



En effet sur Moorea, une fois les voiliers mouillés devant le Club Bali Hai, les participants ont été très chaleureusement accueillis par la commune de Moorea-Maiao, le comité du Tourisme de Moorea et de nombreux artisans et associations venus montrer leur savoir faire, leur spécialités et les richesses de l’île soeur. Toute la journée de dimanche, ces navigateurs ont pu découvrir divers aspects de notre culture et s’initier à nos sports traditionnels. Les chants, la danse du feu, le tamure, la course de va’a, les courses de porteurs de fruits, le lever de pierre, l’art de râper le coco ou de nouer son paréo, l’artisanat de Moorea… De nombreuses activités leur ont été proposées, et ces navigateurs se sont ainsi retrouvés acteurs et non pas uniquement spectateurs. Ces 3 jours resteront ainsi l’un des temps forts de leur escale en Polynésie, et un magnifique prétexte pour eux tant de partager des images et commentaires dans leurs réseaux sociaux, que de promouvoir notre destination en incitant leurs amis plaisanciers du monde entier de venir eux aussi naviguer en Polynésie .



Mais ce « Sailing rendez-vous » a aussi pour objectif de sensibiliser la population au tourisme nautique, à permettre aux habitants de Tahiti, de Moorea, ou des touristes traditionnels en vacances d’embarquer sur ces voiliers et, le temps d’une journée, de partager les conditions de vie

sur un voilier et d’aborder les îles par la mer.



La Tahiti Moorea Sailing RDV contribue à positionner Tahiti comme le « hub » incontournable de la plaisance dans le Pacifique Sud insulaire, tant en valorisant les infrastructures et les entreprises du tourisme et du nautisme du Fenua, qu’en attirant des professionnels des destinations plus à l’Ouest telles que Fidji ou la Nouvelle-Zélande notamment, qui profitent de ce rassemblement de plaisanciers « tour-du-mondistes ». Cet événement contribue à la dynamique de fédération des îles du Pacifique autour d'actions de promotion et d’animation conjointes, portée par l’ensemble des acteurs privés et publics de nos destinations. Cette synergie régionale renforce chaque Pays ou territoire, et gagne en efficacité pour inciter davantage de plaisanciers à franchir le canal de Panama et à s’élancer dans le Pacifique sud. Autrement dit, la collaboration entre toutes ces États et territoires insulaires, autour de plaisance, est un levier important pour attirer encore plus de voiliers dans notre océan.



L’organisateur remercie les communes de Papeete et Moorea, le Port Autonome de Papeete, Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui et les partenaires privés qui rendent possible chaque année ce moment d’accueil et de rencontre avec les plaisanciers, mais aussi les associations culturelles et sportives qui ont mis en place ces animations et ont su partager leur passion et leur savoir faire: les artisans installés au Tahiti Tourisme, le Département des opérations locales du Tahiti Tourisme, le Yacht Club de Tahiti et la Fédération Tahitienne de Voile, le Club de Va’a Te Firi Nape Maharepa, l’association culturelle et sportive Faaroa, les troupes de Moorea Swing boys, et les Taki Toa.



Rendez-vous est pris pour la 13ème édition du 22 au 24 juin 2018.