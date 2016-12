Strasbourg: la messe de minuit sous haute surveillance samedi

Strasbourg, France | AFP | vendredi 23/12/2016 - Contrôles, fouilles de sacs, accès et places limitées: la messe de minuit qui sera célébrée samedi soir à la cathédrale de Strasbourg, à la veille de Noël, obéira à des mesures de sécurité strictes, a-t-on appris vendredi auprès de l'archevêché.



Comme l'an dernier, une seule porte permettra d'accéder à la cathédrale depuis une place qui jouxte le monument, a précisé la chancellerie de l'archevêché de Strasbourg.



En raison de l'état l'urgence en France, les mesures de sécurité prévoient l'installation d'un "premier barrage, avec des contrôles de personnes et des fouilles de sacs" à l'entrée, a-t-on indiqué.



Quelque 1.400 personnes pourront assister assises à la messe de minuit, qui sera animée par la centaine de participants de la chorale de la cathédrale.



"Une fois que la cathédrale sera pleine au niveau des places assises, les autres personnes seront refoulées", a-t-on indiqué. "La consigne est de ne pas venir avec une valise", a-t-on ajouté.



La messe de minuit démarrera quelques heures après la clôture du marché de Noël de Strasbourg, qui fermera ses portes à 18H00.



Elle sera précédée comme chaque année par la veillée de Noël à 23H30 et sera célébrée par l'archevêque de Strasbourg Mgr Jean-Pierre Grallet.



Depuis 2015, les mesures de sécurité instaurées dans le cadre de l'état d'urgence, ont contraint la cathédrale à réduire sa capacité d'accueil, notamment les 24 et 25 décembre: la messe de minuit est célébrée devant un public assis, contrairement aux années précédentes où le public pouvait assister debout à la veillée de Noël.