Stand up Paddle - Championnat de Tahiti : Nainoaiki David en super forme

Après avoir été reportée la semaine dernière, la troisième étape du championnat de Tahiti de stand up paddle surf a bien eu lieu ce samedi 4 novembre à l’embouchure de la Papenoo. Nainoaiki David s’est imposé dans la catégorie open.



Cette fois-ci, Nainoaiki David est passé devant Poenaiki Raioha. Les éternels rivaux se sont une nouvelle fois affrontés lors de la finale open où se trouvaient également Stevens Tufariua et Natua Teriitahi. Nainoa David s’impose avec un total sur deux vagues de 15.17 devant Natua Teriitahi 10.34, Poenaiki Raioha 10.16 et Stevens Tufariua 6,50.



Nainoa, le fils de Vetea David, remporte par la même occasion la Coupe de Tahiti. Au niveau du championnat 2017, c’est notre champion du monde ISA 2014 qui s’impose grâce à sa régularité, Nainoa ayant été absent lors de la première étape.



Au niveau du circuit professionnel 2017, on peut rappeler que Poenaiki Raioha obtient cette année une 5e place mondiale derrière Kai Lenny le grand vainqueur 2017, Bernd Roediger, Giorgio Gomez et Mo Freitas.



Pour revenir à notre Tahiti Sup Tour 2017, une compétition locale proposée par la fédération tahitienne de surf présidée par Lionel Teihotu, Teiki Conti sort une nouvelle fois vainqueur de la catégorie master. En catégorie grand kahuna, Viri Teiva s’impose. En longboard, Jean Marie Marere gagne en master et Heifara Tahutini tire son épingle du jeu en remportant la catégorie kahuna. Sport Tahiti avec SB