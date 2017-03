Sport Automobile – Fast & Furious : Interview du champion en titre Teiki Babbucci

Les points, les manches ?



« La journée se déroule sur cinq étapes, la première c’est la manche d’essai qui est chronométrée mais qui ne compte pas pour le classement qui est constitué par rapport au meilleur temps des quatre manches suivantes. Tu as donc quatre chances pour réaliser ton meilleur temps. »



C’est une passion ?



« Forcément, si on veut s’essayer à ce genre de discipline, c’est que quelque part on est passionné d’automobile. Je dirais que c’est le principal moteur si on veut être motivé et que l’on veut se perfectionner. Comme dans tout sport, la passion c’est le nerf de la guerre. Je suis effectivement passionné de voiture, j’exerce par ailleurs le métier de mécanicien donc c’est difficile de s’en passer. Tant qu’il y a la santé, on continue. »



Ton véhicule ?



« Je tourne sur une Honda Civic de 1992, un modèle pas tout jeune. Actuellement, c’est la voiture la plus polyvalente et la plus abordable sur le marché, tant sur la fiabilité que sur l’investissement à faire dessus. Ses performances sont reconnues mondialement, j’essaye de développer cette marque, je suis un des premiers à courir avec cette marque depuis 10 ans et j’ai pu arriver au top. C’est pour ça que beaucoup de gens se sont lancés en me suivant. »