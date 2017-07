Soutien "inébranlable" de la France au développement des îles du Pacifique

Nouméa, France | AFP | jeudi 26/07/2017 - La ministre des Outre-mer Annick Girardin a assuré jeudi à Nouméa les dirigeants des pays insulaires du Pacifique de "l'engagement" et du "soutien inébranlable" de la France, en faveur du développement durable de leurs territoires.

"La France est un Etat du Pacifique. Nous avons toujours été et nous demeurerons l'un de vos plus fidèles alliés", a déclaré la ministre, à l'occasion de l'ouverture de la 10e conférence de la Communauté du Pacifique (CPS).

"La France a une responsabilité particulière vis à vis de cette région du monde. Voilà en effet plus de deux siècles qu'elle est présente au sein de l'immensité du Pacifique par ses scientifiques et ses trois collectivités", a-t-elle également rappelé.

Sa déclaration est intervenue alors que la Nouvelle-Calédonie prend pour la première fois, pour deux ans, la présidence de cette conférence, organe de direction de la CPS.

Mme Girardin a également souhaité que la France et la CPS, principale organisation d'aide au développement de la région, "établissent dès le premier semestre 2018 un partenariat de long terme", avec des priorités dans "la lutte contre le changement climatique, la santé, la culture et les sciences".

Elle a aussi souligné que ce continent d'îles, que constitue l'Océanie, était la région "qui peut être la plus durement touchée par le mal de notre siècle, le réchauffement climatique".

Les petits Etats insulaires sont particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique, comme la hausse du niveau des océans et l’accentuation de certains phénomènes météorologiques extrêmes.

Rappelant que la 23e conférence de l’ONU sur le climat sera organisée en novembre par Fidji, pays de la zone, Annick Girardin a plaidé pour "de nouvelles initiatives" et pour une mobilisation "des financements privés promis" lors de la COP 21 en 2015 à Paris.

Créé en 1947, la CPS, qui a son siège à Nouméa et qui célèbrera vendredi son 70e anniversaire, rassemble 22 Etats et territoires insulaires et quatre membres fondateurs que sont la France, les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Son budget annuel est d'environ 85 millions d'euros.