Soutien du Tahoraa à Le Pen : comment les élus orange réagissent ?

Pour l'instant, il ne s'agit que des présidentielles. Et d'ailleurs, nous votons pour Marine Le Pen, et non pour le Front National. Elle l'a dit elle-même, je suis présentée par le Front National, mais ce n'est pas le parti qui est mis en avant, c'est moi. Et nous, nous avons voté pour son programme avant tout parce qu'il est plus avantageux par rapport en tous les cas, à celui de Fillon. Les autres n'ont pratiquement pas de programme pour la Polynésie française.

Non, nous votons pour le programme de Marine Le Pen. Si seulement, il avait un programme, nous l'aurions lu et comme il n'en a pas, comment peut-on lui faire confiance ? Je ne vais pas polémiquer.

Non, ça a été un choix facile parce que nous avons été rejetés d'abord par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été élu président. Après nous avons voulu soutenir Juppé qui nous a envoyé balader, et il n'a même pas voulu me rencontrer, alors que nous nous connaissons bien. Ensuite, Fillon n'a pas voulu de nous non plus. Mais malgré cela, nous avons quand même envoyé nos professions de foi à Fillon pour lui demander ce qu'il pensait. Et il est contre le noyau de notre combat pour les législatives, à savoir le statut de Pays associé à la République. Il pense que la Polynésie devrait se contenter de la loi organique de février 2004. L'autonomie a 32 ans, elle est usée, elle n'est plus à la page. Le Tahoeraa Huiraatira a toujours vu loin.

C'est faux, ce ne sont pas les langues régionales, mais la langue des migrants qui sont venus en France et non des langues régionales, au contraire. Dans le projet qu'elle m'a envoyé, elle donne une place importante aux langues polynésiennes. Par contre, elle est opposée au fait que l'on donne priorité à la langue des migrants venant de Syrie, de Libye, de Sénégal, du Congo… Ils sont en France et ils doivent apprendre le français et je suis tout à fait d'accord avec elle.