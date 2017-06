Soutien à la création audiovisuelle et numérique : 15 projets examinés

PAPEETE, le 17 juin 2017 - La seconde commission du dispositif de soutien à la création audiovisuelle et numérique (SCAN), s’est tenue ce jeudi, en présence des membres représentant le ministre en charge du numérique, Jean-Christophe Bouissou, le ministre en charge de la communication, la ministre du Tourisme, mais aussi de représentants de la Maison de la Culture-Te Fare Tauhiti Nui ou encore de la Sofidep, et des chaînes de télévision.



Le dispositif bénéficie, pour l’année 2017, d’une enveloppe globale de 150 millions francs. Ce total comprend 120 millions francs dont 43% d’aides octroyées, pour l’audiovisuel, et 30 millions francs pour le numérique.



Lors de la séance de jeudi, la commission a examiné 15 projets dont 12 issus de la filière audiovisuelle et deux issus de la filière numérique, sollicitant une aide de 53 millions francs.



La troisième et dernière commission SCAN de l’année est prévue pour la mi-septembre.