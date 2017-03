Solidité du CHPF : Une étude pour "lever le doute"

PAPEETE, le 2 mars 2017. Après la décision d'évacuer la rotonde de l'hôpital en raison de possibles problèmes liés à la construction, une analyse de la structure des bétons du bâtiment principal est prévue au CHPF. L'objectif est de "lever le doute" souligne-t-on à l'hôpital



Depuis mercredi, le déménagement de la rotonde est devenu un casse-tête pour la direction du CHPF : 65 agents administratifs à recaser et les serveurs du centre d'appel du SAMU à déplacer. Jeudi matin, des locaux au sein du centre hospitalier ont été identifiés pour pouvoir les accueillir sans qu'il n'y ait d'interruption de l'activité. En revanche pour recevoir le dispensaire des Tuamotu-Gambier c'est plus compliqué : des patients y viennent chaque jour. La direction de la santé cherche donc un local qui pourrait accueillir les patients et les professionnels de santé. Mais ce casse-tête est encore minime face à celui qui pourrait se profiler au CHPF, qui a recensé en 2015 pas moins de 19 710 hospitalisations complètes en médecine, chirurgie et obstétrique et qui compte pas de moins de 1 803 postes budgétaires, répartis dans une centaine de métiers.



Après que des carottages effectués sur les maçonneries de la rotonde de l'hôpital ont révélé de possibles problèmes de structure du bâtiment, confirmés par une contre-expertise, la question de problèmes similaires dans le bâtiment principal du CHPF s'est " évidemment " posée souligne-t-on au ministère de la Santé. "On teste par précaution. On va faire des tests et voir s'il y a des choses similaires" , met en avant le ministre de la Santé, Jacques Raynal. " Là on découvre quelque chose avec surprise et occasionnellement car il y avait des travaux réalisés sur le bâtiment. Si on n'avait pas eu ces travaux on n'aurait rien trouvé."



"Il faut lever le doute" , confirme-t-on dans les bureaux du centre hospitalier. Si le propriétaire de l'hôpital est le Pays, c'est la direction de l'hôpital qui est responsable de la sécurité des patients et du personnel.