Solidarité : L’As Tefana pose pour la bonne cause

Thomas Flohr, vice-président du club de Tefana, a présenté l’objectif de ce projet de vente de calendrier : récolter des fonds pour le club, tout en pensant aux familles de la commune dans le besoin en cette période de fête. «C’est une première pour le club, et je voulais remercier l’ensemble des joueurs qui ont adhéré et soutenu le projet, pour obtenir ce beau calendrier ! Nous espérons vendre tout notre stock pour pouvoir aider la croix rouge et amortir la création du calendrier. Après si il nous reste de l’argent, cela permettra d’apporter une bouffé d’oxygen au club pour financer de futur projets en 2017 ! »



De son côté, Maeva Drach, responsable de la délégation de la Croix rouge à Faa’a remercie le club pour ce geste. « C’est très bien et cela nous aide beaucoup, surtout que c’est le club qui a tout fait et pris en charge. Il faut savoir que l’épicerie solidaire de Faa’a a aidé près de 4 000 personnes dans le besoin depuis son ouverture en 2013. Et ces initiatives nous permettent de continuer. »



Pour finir le club de Tefana souhaite à l’ensemble de la famille du sport d’excellentes fêtes de fin d’année, et le meilleur pour 2017 !



Suivez l’ensemble de l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.