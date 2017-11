Solidarité : Des enfants par milliers pour l’opération Noel pour tous

L’année dernière, ce sont 3.000 enfants qui ont profité des ateliers et activités mises en place.



C'est lors de cette journée, que le Rotary organise la plus grande opération de collecte de jouets et de vêtements à destination des enfants des îles : toute la journée, les rotariens se sont fait un plaisir d’accueillir les familles et les personnes qui ont bien voulu apporter leurs dons de jouets et de vêtements.