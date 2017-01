Solidarité : Attention aux fausses récoltes de dons

PAPEETE, le 26 janvier 2017 -"Le malheur des uns fait le bonheur des autres", ce dicton n'a jamais été aussi vrai. A la suite des intempéries, des individus mal intentionnés profitent de l'élan de solidarité des Polynésiens pour mettre en place de fausses collectes et détourner les fonds pour leur compte.



Malheureusement, certaines personnes malintentionnées surfent sur l'élan de solidarité des Polynésiens pour les escroquer. Ainsi, il est fortement conseillé aux gens bien intentionnés de vérifier que la personne qui fait la collecte des dons est certifiée par un organisme officiel.



En effet, les réseaux sociaux et les cagnottes en lignes voient fleurir des campagnes de levées fonds pour aider tel ou tel proche ou bien une famille sinistrée. Cependant, il faut garder en tête que des personnes malhonnêtes profitent de la générosité des Polynésiens pour aider leurs concitoyens.



Le conseil principal pour éviter de se faire avoir et être sûr que les dons iront bien aux sinistrés est de ne donner qu'à des associations et des organismes connus qui auraient pignon sur rue. Ainsi, à la Croix rouge on conseille pour les dons financiers de se rendre directement auprès de la délégation de la Croix rouge ou bien de faire un virement sur un des RIB de la Croix rouge disponibles sur le site et la page Facebook. "Il faut bien vérifier les RIB auprès de ceux disponibles sur notre page Facebook avant de faire tout virement."



Ensuite, certaines personnes ont l'autorisation de la Croix rouge pour faire des collectes. Ainsi pour être sûr que les dons bénéficieront aux sinistrés contacter la délégation de la Croix rouge qui a une liste mise à jour des personnes autorisées à faire des collectes. Ainsi contactez le 40 42 02 76 et le 87 78 27 79 pour avoir plus d'informations.



La Croix rouge rappelle qu'avec le secours catholique, ils ont besoins pour les sinistrés de grandes tailles, de matériel ménager (vaisselle, matelas, draps…) et des produits secs en alimentaire (riz, farine…) mais surtout de l'eau.