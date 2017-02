PAPEETE, 24 février 2017 - La ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Nicole Sanquer-Fareata, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, était présente, jeudi soir, à la soirée des lauréats des Trophées du sport 2017, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, à Papeete.



Ce concours, organisé depuis 2015 par Tahiti Infos, en partenariat avec Air Tahiti Nui, puis Polynésie 1ère en 2016, a pour objectif de promouvoir et d’encourager la pratique du sport ainsi que la recherche de la performance pour la jeunesse polynésienne. Le Pays a souhaité soutenir cet événement, en s’associant cette année aux Trophées du sport à travers le ministère des Sports et l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF). Ces Trophées sont notamment un moyen de valoriser les sportifs polynésiens pour leurs performances locales ainsi que sur la scène internationale.



Le public a ainsi pu voter, du 23 janvier au 15 février, pour son sportif préféré, parmi une liste de 18 personnes sélectionnées, soit avec des bulletins de participation, soit en votant par SMS ou sur les sites internet de Tahiti Infos ou de Polynésie1ère. C’est le surfeur Michel Bourez qui obtient le 1er prix de ce concours, suivi de Dany Gérard et Hinatea Bernardino.



Cette année, parallèlement au concours soumis au public, un jury professionnel a été constitué pour distinguer les athlètes méritants et ayant fait preuve d’un comportement exemplaire. Le titre du meilleur athlète revient à Billy Besson (Voile), tandis que celui de la meilleure athlète revient à Hinatea Bernadino (Va'a). Le trophée du meilleur espoir masculin est décerné à Teura Tupaia (athlétisme - lancer javelot), et celui du meilleur espoir féminin à Vahine Fierro (Surf). Le meilleur athlète handisport est Patrick Viriamu (Handiva'a). Enfin, le prix de la meilleure équipe masculine est attribué aux Tiki Toa (Beach soccer), et celui de la meilleure équipe féminine à l’AS Teva Va'a.



La ministre Nicole Sanquer-Fareata a salué, au nom du gouvernement, les performances de chacun des lauréats et les a encouragé à briller encore davantage afin d’inspirer les jeunes polynésiens à pratiquer différentes activités sportives. Elle a remercié les organisateurs pour cette initiative qui valorise le sport et les athlètes locaux.