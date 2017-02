Soirée de gala de bienfaisance du Rotary Club

PAPEETE, le 23 février 2017 - Le Rotary Club de Papeete-Tahiti fête l'anniversaire de la remise de sa charte et les 100 ans de la fondation Rotary lors d'un gala de bienfaisance organisé demain dans les salons de l'hôtel InterContinental Tahiti.



La soirée annuelle de gala du Rotary Club de Papeete-Tahiti sera organisée demain dans les salons de l’hôtel InterContinental Tahiti, au profit des actions caritatives du club.



Cette 58e soirée anniversaire de remise de charte accueillera près de 150 convives, dont de très nombreuses personnalités. Au programme de la soirée, plusieurs animations sont prévues telles que des créations artistiques du fenua, de la musique "et surtout de la convivialité".



Cette soirée sera marquée par une tombola, dotée de lots d’un montant global d’un million de francs, dont les profits iront directement au soutien des sinistrés des inondations de janvier et février. " À ce titre, le Club a déjà effectué un don de 300 000 francs à la Croix-Rouge, pour des secours d’urgence. Il est prévu de poursuivre rapidement cette action, en s’appuyant sur les recommandations des services sociaux, par des aides financières et/ou en matières, centrées sur la réhabilitation ou la reconstruction des logements" , indique le communiqué du Rotary Club.



Une vente aux enchères de quatre tableaux offerts par " de généreux donateurs " aura également lieu. Le produit de la vente du premier tableau sera destiné au "Noël pour tous". La vente du deuxième tableau financera "Choisis Ton Cap", une initiative lancée cette année, en coopération avec la base navale. La vente du troisième tableau aidera à continuer de financer l’Association des diabétiques et obèses de Polynésie française (Adopf). Enfin, la vente du quatrième tableau servira à effectuer, à l’occasion de son centième anniversaire, un don à la Fondation du Rotary, dont l’action majeure, l’éradication de la poliomyélite dans le monde, est en passe d’aboutir.



" Le Rotary est une association regroupant des hommes et des femmes d’affaires ou des professions libérales qui se consacrent à l’action humanitaire, encouragent une haute éthique dans l’exercice de toute activité professionnelle et sont engagés dans la promotion de la tolérance et de la paix dans le monde ." Il existe cinq clubs du Rotary en Polynésie.