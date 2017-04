Soirée "Belle époque" : replongez dans le Tahiti d'antan avec le magazine Hine

PAPEETE, le 24 avril 2017 - Dans le cadre du Festival de la photographie - Hoho'a Nui, qui se déroulera jusqu'au 30 avril, une soirée "Belle époque" sera organisée mercredi, sur l'esplanade basse de To'ata. Danses traditionnelles, défilés en robe d'antan, projections de clichés anciens, shooting photo avec le magazine Hine… Revivez le Tahiti d'autrefois dans une ambiance de bringue haute en couleur !





Depuis le 18 avril, le Festival Hoho'a Nui, décliné cette année en plusieurs lieux, thèmes et activités, attire les amoureux de l'art de la photographie et autres curieux. En effet, pour la septième édition, les visiteurs peuvent se rendre aussi bien au Musée de Tahiti et des îles que dans les espaces de la Maison de la culture, ou encore à l'esplanade basse de To’ata, sans oublier l'Université de la Polynésie française. Expositions, ateliers, démonstrations, rencontres, conférences, jeux et autres animations permettront aux scolaires et au grand public de découvrir jusqu'au 30 avril toutes les facettes de la photographie. Dans le cadre de cet événement culturel, qui rassemble une quarantaine de passionnés amateurs et professionnels et deux invités de marque (Antoine Poupel et Laurent Ballesta), une soirée "Belle époque" se tiendra mercredi, sur l'esplanade basse de To'ata. Un rendez-vous qui s'annonce haut en couleur et sera marqué par la participation du magazine féminin Hine.



La Maison de la culture a souhaité donner un cachet particulier à cette soirée en disposant des cubes de photos qui seront illuminés dans un décor "Belle époque". Par ailleurs, des photos anciennes sélectionnées par l’Agence de diffusion de la culture polynésienne (ADCP) seront projetées sur grand écran et un défilé de robes d’antan sera proposé par la troupe Ori i Tahiti, qui présentera également quelques danses traditionnelles. Le public pourra se restaurer sur place et même danser sur une piste montée pour l’occasion à la belle étoile. Toujours pour rester dans l’atmosphère d'autrefois, un truck fleuri et des panneaux photo serviront de cadre pour des séances de "photobooth".