Social Police 2000 organise une journée récréative pour les enfants issus des quartiers prioritaires

PAPEETE, 27 juillet 2017 - La journée d’animation pour les enfants de 5 à 9 ans issus des quartiers prioritaires a débuté jeudi matin dans les jardins du Haut-commissariat. En présence du haut-commissaire, René Bidal et du directeur de la Sécurité publique, François Perrault, les enfants ont profité d’un petit déjeuner avant de se lancer dans une journée pleine d’animations.



Vers 7 heures du matin, jeudi, une ribambelle d’enfants a envahi les jardins du Haut-commissariat. A l’initiative de l’association Social Police 2000 : plus de 400 jeunes venus des quartiers défavorisés situés entre Hitiaa’o et Papara ont rencontré M. René Bidal et M. François Perrault avant de découvrir le programme qui leur était réservé. Dans son discours d’accueil, le haut-commissaire a tenu à remercier l’association. Il s’est également adressé aux enfants : " je veux que vous regardiez tous les adultes qui vous accompagnent car ils le font avec cœur et générosité. Vous ne devez pas oublier que ces valeurs de partage et de générosité sont primordiales dans la vie. Vous êtes des enfants issus des 76 quartiers défavorisés mais, parmi vous, il y aura des danseurs, il y en a qui deviendront médecins mais vous devrez toujours garder en tête cet esprit de générosité qui vous entoure aujourd’hui ". Après le petit-déjeuner, les enfants se sont rendus au cinéma Le Majestic pour assister à la projection du film « moi, moche et méchant ». Ils ont été accueillis par la responsable du lieu, Marie Dupont. Ensuite, un déjeuner leur a été offert dans la Salle Philanthropique. Dans l’après-midi, les jeunes ont pu profiter des manèges qui avaient été mis à leur disposition pendant deux heures et demie. Ils ont fini la journée en rencontrant le maire de Papeete, M. Michel Buillard. Chacun est rentré chez lui avec une barbe à papa.



Comme le rappelle Rodolphe Tutairi, membre fondateur de l’association Social Police 2000 et père de six enfants, " nous avons créé cette association il y a déjà plusieurs années car, en tant que policiers, nous avions l’habitude de sillonner les rues de Papeete et c’est là que nous avons vu des enfants qui erraient, seuls, dans une extrême précarité. C’est là que nous avons décidé de faire quelque chose en créant cette association. L’autre objectif était de rapprocher la police de la population, à l’image de la police de proximité en métropole. Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup pour l’insertion des jeunes adultes dans la vie professionnelle mais nous nous heurtons au fait que les entreprises souhaitent engager des individus titulaires d’une formation ". Lorsqu’on évoque son action au sein de l’association, Rodolphe Tutairi explique qu’il ne se voyait pas prendre sa retraite et surtout " qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Encore hier, l’un des jeunes que j’ai orienté vers une formation s’est retrouvé à Nuutania. Il doit passer ses concours cette semaine, alors nous faisons le maximum pour qu’il puisse être libéré le temps de passer ces examens qui sont essentiels pour son avenir ".



En 2018, cela fera trente ans que Rodolphe Tutairi œuvre au sein de Social Police 2000. Et il ne semble pas près de s’arrêter.