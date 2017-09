Site des trois cascades : l'aménagement aux cascades 2 et 3 bientôt à l'étude

PAPEETE, le 19 septembre 2017 - Fermé en 2015, puis en 2016 et 2017 suite aux intempéries, le site touristique a rouvert partiellement depuis il y a quelques jours. L'accès à la cascade 1 est autorisé. Mais pour les deux autres, il faudra patienter encore un peu.



Les pluies torrentielles qu'a connues l'île de Tahiti n'ont rien épargné. Ni les habitations, ni la voirie, ni les principaux points d'intérêt touristiques. Le site trois cascades, sur la commune de Tiarei côte Est, en est le parfait exemple.



Cet endroit a d'abord été fermé aux visiteurs en décembre 2015 suite aux intempéries. Réouvert peu de temps, les services du Pays l'ont à nouveau fermé en 2016 puis en début d'année 2017, toujours pour les mêmes raisons. Les intempéries de janvier avaient fait des dégâts importants.



Après plusieurs mois de travaux, l'accès à la cascade la plus proche, la cascade 1, a finalement été autorisé la semaine dernière.



Les cascades 2 et 3 sont elles toujours inaccessibles depuis 2015. Les visiteurs devront encore patienter avant de pouvoir s'y rendre.



Plus complexe sur un plan géotechnique que les deux autres, cet accès demande plus d'études et de travaux.



Vendredi dernier, un appel d'offres a été publié au Journal officiel pour lancer la consultation de maîtrise d'œuvre du site. Le retrait des candidatures et la remise des dossiers se fait au service du tourisme. Le montant des travaux est estimé à 60 millions de francs.



L'inauguration des sites rénovés des Trois cascades et du trou du souffleur devrait avoir lieu ce vendredi, en présence de la ministre du Tourisme.