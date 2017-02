Sinistrés : les dons continuent d'affluer

Les sergents chefs Tristan Huukena, originaire de Nuku Hiva, et Jennifer Cappelle, ainsi que le caporal-chef Corine Cirillo ont acheminé, à bord de deux véhicules, des lots de vêtements mais aussi du linge, des chaussures ou encore de l’électroménager. Cette collecte a été le fruit de la mobilisation des 2 300 militaires de la base aérienne 702 d’Avord, dirigée par le Colonel Fabrice Alborna.



La déléguée de la Polynésie française les a remerciés chaleureusement pour cet élan de solidarité.



UNE TONNE DE DONS DE BRETAGNE

Martha Faraire, présidente de l'association Tamariki Oparo Breizh, point relais dans l'Ouest de l'opération "collecte pour les sinistrés", a acheminé vendredi une tonne de dons venus de toute la Bretagne. Delphine Bouan, trésorière de l’association Heirautini, a apporté des vêtements venus de Nantes et de La Rochelle.



Un peu plus tôt dans la journée, trois palettes envoyées par les associations bordelaises Teranui tahiti. Tamarii vaianahei, Ia Orana Tahiti Aquitaine, AEPF Bordeaux et Ori Haunui avaient été déchargées au 28, boulevard Saint Germain. Des dons de Nîmes sont aussi arrivés vendredi en fin de journée.



"Les démonstrations de générosités sont telles, individuelles ou associatives, qu’il ne nous est pas possible de citer tout le monde, mais sachez que chacun de vos gestes nous a touchés comme le seront les victimes des intempéries quand elles en bénéficieront", a commenté la Délégation de la Polynésie française sur sa page Facebook.



Le concert de solidarité au bénéfice des sinistrés aura lieu ce mardi 14 février à partir de 19h30 à la mairie du Ve arrondissement de la capitale. Des artistes de plusieurs régions ultramarines se sont mobilisés pour l'occasion.

C'est Théo Sulplice et son Ballet Show Tahiti Nui qui ouvrira la soirée, suivis de Thierry Cham (Guadeloupe), l'association Hiva Nui, le duo Kaori, Taina Quitterie, humoriste, l'association Hei Show Tamure et Sloane (Chantal de Peter et Sloane), la troupe de Karine Zemour, Ken Carlter, Claudia Taïna et la troupe Ata Nui, Teveu Tetauupu, Sly Karembeu (Nouvelle-Calédonie), Sylviane Cedia (Guyane), Melina Wamyndan et les musiciens du ballet Show Tahiti Nui, Melina, Mara Kelly association le Bourget et un groupe de bringue de l’association des étudiants polynésiens de Paris.