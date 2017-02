Sinistrés : fausses déclarations, vrais problèmes

TAHITI, le 6 février 2017 - Depuis les intempéries du 22 janvier, les communes recensent les sinistrés et leurs besoins. Leur travail n'est pas toujours facilité. Certaines personnes tentent de profiter de la situation.



"On n'est pas à l'abri de ceux qui se déclarent sinistrés alors qu'ils ne le sont pas", a déclaré Damas Teuira, maire de Mahina, à l'occasion du tour de sa commune avec l'administrateur des îles du Vent, Raymond Yeddou, le 1er février dernier. Plus de 200 foyers sinistrés ont été recensés à Mahina. Cette liste a pu être établie grâce au travail conjoint des services sociaux et de la mairie, en accueillant les familles, d'abord, mais aussi en se rendant sur le terrain.



Cette méthode de travail a permis de relever les besoins de chacun et surtout, de délivrer les attestations aux bonnes personnes. "Je ne crois pas que ce problème soit propre à la commune de Mahina, toutes les communes sont touchées. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de déclarations, il est de notre rôle de vérifier et de contrôler. Nous devons aller sur place et bien vérifier si les gens sont bien sinistrés depuis ces dernières intempéries ou non" , continue le tāvana, en marge de la commission de recensement des sinistres, jeudi 2 février. Certaines personnes auraient profité de la situation pour faire passer en sinistre des machines ou autre matériaux détériorés bien avant la terrible nuit du 22 janvier.