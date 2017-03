Sinistrés de Paea : Jean-Christophe Bouissou met en cause la commune

Ainsi le ministre a ouvertement reproché à la commune de ne pas avoir fait remonter les dossiers aux services du Pays concernés, « de toutes les communes que nous avons traité, la seule dans cette situation et avec des cas aussi importants est la commune de Paea, ce n’est pas normal » s’est insurgé le ministre.

De son côté la deuxième adjointe au maire de Paea, Rita Huuti, s’insurge contre ces accusations, « nous avons fait ce que nous avons pu. Les familles ont été recensées. Je ne peux pas accepter ce que dit le ministre, nous nous sommes mobilisés pour les familles sinistrées et avons tout de suite été sur le terrain recenser les familles dans le besoin. Nous avons fait ce que nous avions à faire. » Par ailleurs elle dénonce de son côté le manque de clarté dans la communication du Pays, « personne ne nous a dit que c’était à nous les communes de faire remonter les dossiers. La preuve si trois dossiers ont été traités par l’OPH c’est parce que ces personnes ont fait les choses correctement », a indiqué la représentante de la commune.



Loin de toutes ces considérations, Mareva Moerai espère juste recevoir un peu d’aide afin d’arrêter de dormir sous son chapiteau et pouvoir reprendre son activité d’agricultrice et de guérisseuse le plus rapidement possible. « Nous voulons juste un peu d’aide pour qu’on puisse retravailler le plus vite possible. Depuis le mois de janvier je n’ai rien gagné parce tout a été détruit, nos champs ont été inondés et nos animaux se sont noyés. Nous ne demandons pas un palais, mais juste de quoi nous permettre de reconstruire notre fare » déclare-t-elle en regardant les ruines de son fare.



« Je pense qu’aujourd’hui il faut considérer ce qu’il vient de se passer et faire en sorte que la municipalité et le pays puissent encore mieux travailler en concorde pour éviter ce genre de situations à l’avenir », a conclu le ministre.