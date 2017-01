Signature d'une convention pour favoriser la mobilité internationale des ultramarins

Paris, France | AFP | lundi 23/01/2017 - Un accord de partenariat pour favoriser la mobilité internationale des ultramarins a été signé lundi par le gouvernement, Pôle Emploi et l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité (Adom).



Qu'ils soient étudiants, salariés ou demandeurs d'emploi, les ultramarins auront plus de facilités à se déplacer vers l'étranger pour un stage ou un travail, notamment dans les bassins d'emploi de l'Océan Indien ou la région Antilles-Guyane.



"J'ai souhaité que nous puissions utiliser l'ancrage océanique au delà de la coopération éducative, culturelle, que ça devienne un axe de travail sur la question de l'emploi", a expliqué la ministre des Outremer, Ericka Bareigts, avant la signature de l'accord qui s'étendra sur 2 ans. "Je ne cesse de répéter qu'on doit accélérer le pas parce que le temps n'attend pas, et surtout il y a beaucoup d'attente sur les territoires et d'envies de faire", a-t-elle ajouté.



L'accord s'applique aussi aux PME et au grandes entreprises ultramarines qui souhaitent se développer à l'étranger. Elles bénéficieront notamment d'une accompagnement pour leurs projets d'export. Les grands groupes de métropole sont aussi visés, dans le cadre d'investissements en outre-mer.



Au cours des 6 derniers mois, 2.450 demandeurs d'emploi ultramarins ont exprimé leur volonté de s'expatrier. 262 jeunes se sont inscrits dans un dispositif de volontariat international en entreprise (VIE).



Devant "des territoires marqués, défigurés par le chômage, il n'y a aucune raison que nous nous privions de cette opportunité parce que nous avons des atouts exceptionnels", a dit la ministre.



Ce partenariat constitue un moyen de lutte contre le chômage en outre-mer. Il encourage le "retour des ultramarins dans leur territoire d'origine à l'issue de leur mobilité". Leur expérience internationale "pourra grandement bénéficier à la vitalité économique" des territoires ultramarins, affirme la ministre.



lt/mat/DS



© 1994-2017 Agence France-Presse