Shell Va'a remporte la première étape de la Tahiti Nui Va'a

PAPEETE, le 18 mai 2017- L'équipe de Shell Va'a a remporté la première étape de la Tahiti Nui Va'a ce jeudi matin à Mataeia au terme d'une étape de 58 kilomètres et plus de 4 heures 30 de courses. OPT arrive en seconde position suivi de EDT Va'a. Plus de détails à venir dans la journée.