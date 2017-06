Service d'oncologie : le CHPF rassure

PAPEETE, le 9 juin 2017 - Dans un communiqué envoyé ce matin aux rédactions, le service oncologie de l'hôpital du Taaone informe sur l'offre de soins dispensée par l'établissement. Les patients sont soignés 24 heures sur 24.



Après le ministre de la Santé, le secrétaire général de l'hôpital. Ce matin, l'hôpital du Taaone s'est fendu d'un communiqué pour apporter des précisions quant à la situation du service de l'oncologie de l'hôpital.



"Depuis 2011, le Centre hospitalier de la Polynésie française propose aux patients polynésiens une offre de soins complète en matière de prise en charge des pathologies cancéreuses, permettant à la très grande majorité d’entre eux d’être pris en charge localement.

Le parcours du patient débute par le diagnostic, par des méthodes d’imagerie (scanner, IRM, scintigraphie) et l’étude des tumeurs (anatomo-pathologie), toutes techniques présentes au CHPF. Les résultats sont ensuite discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire organisée par l’établissement, au cours desquels les spécialistes concernés déterminent la stratégie thérapeutique la plus adaptée.

Celle-ci peut inclure des actes chirurgicaux, le recours à des traitements par radiothérapie, irathérapie ou encore chimiothérapie, qui sont présentés au patient dans le cadre d’un dispositif d’annonce pluridisciplinaire, fondamental pour la compréhension de la maladie et l’acceptation des traitements.

L’ensemble de ces techniques est mis en œuvre au CHPF, une structure dédiée à l’irathérapie ayant été ouverte en août 2016.

Aucune interruption de l’offre de soins n’a été à déplorer au cours des dernières années.

L’unité d’oncologie médicale, dont une des missions consiste à prescrire et à administrer les traitements par chimiothérapie en hospitalisation complète ou de jour, est dotée, pour ce qui concerne les médecins :

- De deux postes de spécialistes en oncologie médicale ;

- De deux postes de médecins généralistes dont la pratique est orientée vers l’oncologie médicale ;

- D’un médecin interniste vacataire dont la pratique est également orientée vers l’oncologie médicale ;

- De deux postes d’internes ;

- Du renfort d’un oncologue radiothérapeute pour les traitements alliant les deux techniques.

Cet effectif permet d’assurer la continuité des soins 24 heures sur 24.

Le départ d’un des deux praticiens spécialistes en oncologie médicale a été anticipé par le CHPF depuis plusieurs mois. Le désistement du remplaçant identifié, dont le contrat était prêt à être signé, contraint le CHPF à rechercher un nouveau candidat. Des échanges sont en cours avec plusieurs spécialistes, dans un contexte de rareté et de forte concurrence entre établissements.

D’ici à ce recrutement pérenne, plusieurs remplaçants se succéderont pour que les patients soient pris en charge dans les meilleures conditions."