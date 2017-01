Sept marathons, sept jours, sept continents : le défi de Patrick Candé

PAPEETE, le 10 janvier 2016 - Son aventure commencera le 17 janvier prochain. Patrick Candé, passionné de marathons et d'ultra-marathon se prépare à vivre une épopée unique. Celle-ci se déroulera en une semaine sur sept continents.



A l'aube de ses 60 ans, Patrick Candé a décidé de relever un défi de taille : courir sept marathons pendant sept jours sur sept continents différents. "Les défis, j'adore ça! J'ai toujours aimé ça, tout comme le sport d'ailleurs. C'est un bon moyen de sortir de chez soi, de se bouger, de rencontrer des gens et de découvrir d'autres cultures", déclare plein d'enthousiasme Patrick Candé, chemise noire correctement taillé et lunettes rectangles sur le nez.



L'homme vit en Polynésie depuis plus de 35 ans. Il est arrivé au fenua pour son service militaire en 1982. Tout droit sorti de sa "campagne, de [son] trou du Loir-et-Cher", il découvre un autre monde. "En Polynésie, j'ai découvert la mer, la plongée. A l'époque, je ne savais même pas ce que c'était des palmes!" Très vite accro, Patrick Candé passe les niveaux de plongée pour arriver au brevet d'état. En 1983, le Polynésien d'adoption intègre le groupe Martin puis la Brasserie de Tahiti. Il y travaille en tant que chef de production pendant 25 ans.



Là, son amour du sport va grandir un peu plus. "J'avais vraiment besoin d'évacuer, de faire autre chose car j'avais une mission très prenante. Du coup, je me suis mis à fond dans le sport. Avec le comité d'entreprise, j'ai créé une section sport au sein de l'entreprise consacrée à la course et à la randonnée. Quelques années plus tard, une autre section est née, toujours tournée vers le sport mais pas la compétition cette-fois ci." Plongée, ski nautique, parapente et randonnées sont proposées aux adhérents de la section.



Depuis qu'il a cessé son activité, Patrick Candé se consacre encore plus au sport. Chaque année, il participe à de nombreux marathons et ultra-marathons en Polynésie mais aussi ailleurs dans le monde : Norvège, Thaïlande, Cambodge, Pôle Nord ou encore États-Unis. Le sportif est aussi voyageur et n'hésite pas à faire des heures d'avion pour fouler le sol de contrées lointaines.