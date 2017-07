Sept agents de police en stage à Papeete

PAPEETE, le 11/07/2017 - La police municipale de Papeete accueille, durant une semaine, sept agents de police issus de différentes communes pour un stage pratique d'application. Ils ont été accueillis ce mardi 11 juillet par Jean-Michel Kautai, directeur adjoint, qui leur a rappelé quelques directives.



Les stagiaires seront encadrés par des tuteurs et pourront se former aux patrouilles en véhicule ou à vélo en centre-ville, à la vidéo surveillance, aux mains courantes informatisées, à la gestion des appels radios et téléphoniques, à la verbalisation et à la régulation, mais aussi aux contrôles routiers et aux opérations funéraires, avec toutes les particularités relevant d'une capitale.



Patiare Brothers, Tauatua Lucas, Nui Tiihiva, Enrique Taharia, Paraita Brothers, Milton Tiare et O'neal Teraimateata seront pris en charge par Henri Drollet, Pedro Jeune, Fleurette Tamaititahio, Taraina Haubert et Johann Handerson.