Sensibiliser les élèves à la protection des requins

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - L’Observatoire depuis 6 ans a récolté près de 13.500 fiches d’observations par une centaine de moniteurs et d’observateurs au sein de 36 centres de plongés dans les 5 archipels de la Polynésie. Une quinzaine d’entre eux sont de réels professionnels passionnés et ils enregistrent systématiquement sur le site de l’ORP leurs rencontres. Qui connaît donc mieux qu’eux les richesses sous-marines polynésiennes ?



L’Observatoire des requins de Polynésie (ORP) souhaite faire des moniteurs de plongées et observateurs passionnés des ambassadeurs pour sensibiliser le grand public sur l’importance des requins. " En faisant passer ce message, notamment dans les écoles, du rôle des requins dans le milieu marin, nous espérons que certaines attitudes encore erronées face à cet animal et que certaines pratiques nuisibles disparaissent de notre paysage ", indique Nicolas Buray, le fondateur de l’ORP.



" Nous retrouvons encore par exemple des dents de requins sur les étals de différents artisans ou joailliers, malgré l’interdiction de commercialiser les produits dérivés du requin. Également dans certains de nos atolls, les requins sont toujours parfois tués par l’homme... "



L’ORP, avec le soutien de Gan Assurances, va offrir à ses ambassadeurs, ils sont quinze, des moyens pédagogiques (films, poster d’identification des requins à distribuer à toutes les classes, flyers, figurines de requin, support interactif) pour intervenir de manière ludique dans les écoles de leur île pour sensibiliser les enfants.