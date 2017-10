Séminaire à l’ECT : un partenariat littéraire avec la maison d’édition Au vent des îles

Pas facile de sortir du lycée et de se frotter aux réalités commerciales de l’entreprise, en particulier les démarches de prospection et de vente. " On était loin de se rendre compte de la difficulté de ce type d’approche commerciale, et moins conscientes encore que toutes les entreprises y sont soumises, quel que soit le secteur d’activité ! témoigne Laetitia Malet. " Ça fait beaucoup de tâches à gérer à la fois, en plus de devoir concrétiser des prises de rendez-vous et proposer des produits que l’on découvre. Ce qui génère un peu de stress mais le fait de travailler en binôme et d’être à l’écoute de l’autre aide vraiment ", complète Hinatea Maretto. Et au binôme d’ajouter, le sourire aux lèvres : " Ça nous a aussi permis de découvrir ces livres que l’on propose à la vente, leur contenu culturel et local, c’est un excellent moyen de nous sensibiliser tout en gagnant en expérience. On est 'au taquet' !" . Un défi atypique et un challenge à la hauteur des attentes des étudiants et de leurs professeurs ! Encore une semaine d’actions à mener sur Tahiti et les îles : retrouvez le bilan en fin de semaine dans nos colonnes.