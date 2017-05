Semaine internationale du coaching en Polynésie : première !

PAPEETE, le 19 mai 2017 - À l’international, une semaine du coaching est organisé chaque année pour faire connaître cette pratique aux professionnels et au grand public. La fédération des coachs de Polynésie décline l’initiative sur le territoire pour promouvoir le coaching sous ses différents aspects. Découvrez le programme.



" Le coaching est l’accompagnement d’une personne d’un état présent vers un état désiré, c’est une pratique qui consiste pour le coaché à mettre le mental de côté, se connecter à soi pour augmenter sa conscience et sa confiance en soi ", résume Silvy Deschamps, coach professionnelle, membre de la fédération des coachs de Polynésie. Elle a co-organisé avec les autres membres de la fédération la 1ère semaine internationale du coaching en Polynésie du 22 au 24 mai.



Une intervention ponctuelle



Cette semaine doit faire la lumière sur une pratique qui reste peu ou mal connue. Pourtant elle s’adresse à toutes et à tous, quelle que soit l’origine du problème, personnel ou professionnel. "Les coachs peuvent intervenir auprès d’adolescents, d’adultes, de managers, d’employés en fonction de leurs spécialités." Ils organisent des séances individuelles ou en groupe, entre 10 et 15 tout au plus, pour faire évoluer les situations.



Ni entraîneur, ni conseiller, ni guide, le coach accompagne l’individu dans la recherche de solutions, il le questionne pour prendre du recul face à des situations choisies et pour mobiliser ses propres ressources. " Même si c’est parfois frustrant, le coach ne doit en aucun cas intervenir ", insiste Silvy Deschamps. " Il utilise des outils comme la reformulation, la considération positive inconditionnelle, l’écoute active pour faire émerger les réponses. " Obtenir une réponse n’est pas une finalité, ce sont les moyens mis en place pour l’obtenir qui comptent car ils peuvent être réutilisés dans le temps, participant à l’évolution du coaché.



Une confiance sans attachement



"Il y a une alliance entre le coach et le coché, une confiance réciproque qui s’établit dans le non jugement et sans attachement. " À la différence de professionnels comme les psychologues, les coachs dans leur pratique n’amènent pas le coaché à fouiller dans son passé. Le duo se concentre sur le présent pour changer demain sans idéaliser. " Enfin ", conclue Silvy Deschamps, " il n’y a pas d’obligation de réussite dans le coaching toutefois il y a une obligation de moyens. " Toutes ces nuances sont à découvrir à l’occasion de la semaine du coaching qui commence lundi.