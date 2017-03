Semaine de la maternelle en Polynésie française : « Jouer pour mieux grandir »

Ouverte aux parents d’élèves, enseignants, élus, partenaires institutionnels et associatifs, la semaine de la maternelle a pour ambition de faire connaître le quotidien des élèves à l’école maternelle d’aujourd’hui, et de renforcer les liens entre l’école et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, en plaçant l’école maternelle au cœur de son environnement. Toutes les écoles maternelles publiques du territoire sont engagées dans cette opération, ainsi que de nombreuses écoles privées.Dans toutes les écoles, cette semaine sera l’occasion pour les équipes enseignantes de présenter et d’illustrer les actions pédagogiques menées tout au long de l’année ainsi que les projets territoriaux développés : activités pédagogiques associant les parents. Des rencontres, des expositions de travaux d’élèves dans les lieux publics, les services de l’Etat, sont également proposées. Les parents sont ainsi invités à entrer dans les classes, à participer avec leur enfant à des jeux ciblés par les enseignants comme étant porteurs d’apprentissages. Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec les familles et les partenaires sur différents sujets.Cette semaine de la maternelle sera, pour la 3e année consécutive, l’occasion de renforcer les liens entre l’école et les familles. Un programme des manifestations, ainsi que les écoles participant au projet sont visibles sur un site dédié (identifiées sur une carte de la Polynésie de type Google Map): www.maternelle.education.pf , ainsi qu’un flyer, les affiches, et un guide.