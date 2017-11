Self-défense – Fight like a girl : « Il faut qu’on apprenne à se défendre »

Parole à Hani Flore, marraine de l’événement :



Pourquoi avoir accepté d’être marraine de l’événement ?



« En fait dès que Mere m’a proposé, j’ai accepté de suite ! Déjà, ça me fait très plaisir de pouvoir participer à des événements sur le territoire, étant donné que je ne suis pas très souvent là en raison de mes nombreux déplacements à l’étranger. Je dois dire que j’ai surtout accepté pour défendre une cause, je veux parler de la lutte contre la violence faite aux femmes, je suis quand même assez engagée sur ce sujet. »



« Mais il y aussi la place de la femme dans le sport que j’aime défendre, plus particulièrement dans les sports de combat où je trouve qu’on est encore trop peu nombreuses. En tous les cas, ça me fait plaisir d’être présente, j’espère que ça donnera quelques vocations. »



Quel est l’objectif de cet événement ?



« Le but est d’amener les gens à s’essayer à la pratique des sports de combat ou du self-défense, de façon gratuite avec des démonstrations réalisées en partenariat avec certains clubs qui ont généreusement accepté d’être ici aujourd’hui. »



As-tu un message à faire passer ?



« Au sujet du self-défense, je dirais que malheureusement en Polynésie, beaucoup de femmes sont sujettes à la violence conjugale et particulièrement aux agressions extérieures. J’aimerais dire à toutes les femmes qui sont victimes de ne pas avoir peur de franchir le pas et d’en parler. Il y a des organismes qui sont là pour les aider à sortir de ces situations. »



« Il ne faut pas avoir honte d’en parler, être victime c’est subir des violences et pour s’en libérer il faut oser s’exprimer et savoir dire stop ! Ensuite, je voudrais aussi adresser un message aux filles qui veulent se lancer de façon plus sérieuse dans un sport de combat, je veux leur dire qu’il faut se lancer et oser. Je suis un peu la pionnière ici pour les sports de combat, et j’espère vraiment ne pas être la dernière. Ma volonté est d’ouvrir la voie pour d’autres femmes sur ce terrain qui je l’espère suivront ce chemin très prochainement. »