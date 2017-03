Séisme à Bali, panique des touristes

Denpasar, Indonésie | AFP | mercredi 21/03/2017 - Des touristes sont précipitamment sortis de leurs hôtels à Bali aux aurores mercredi, à la suite d'un séisme fortement ressenti sur l'île la plus touristique d'Indonésie, mais il n'y a pas eu d'informations sur des victimes, ont indiqué les autorités locales.

L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,5, mesuré par l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), se trouvait à environ 10 kilomètres au nord-est de Denpasar, la capitale de Bali, non loin des quartiers très touristiques de l'île.

Malgré sa profondeur à 118 km sous la mer, le séisme survenu à 07H00 (23H00 GMT mardi) a été ressenti fortement à Denpasar pendant cinq secondes, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

"Des dizaines de nos hôtes sont sortis en courant de leur chambre au moment du séisme", a déclaré à l'AFP Nyoman Pasek, un employé de l'Hôtel Sayang Maha Mertah à Kuta, l'un des quartiers touristiques les plus populaires de l'île.

"Tout est de nouveau sous contrôle et revenu à la normale", a-t-il ajouté.

Carla Beharry, une habituée de l'île, a fait part de son émotion sur son compte Twitter: "Ressenti sans aucun doute le plus grand SEISME que j'ai jamais ressenti ce matin à Bali".

La secousse a aussi créé un moment de brève panique à Lombok, autre île touristique voisine de Bali.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique.