Seine-Saint-Denis: le préfet de police demande la suspension du policier qui a frappé un homme à terre

Paris, France | AFP | mercredi 31/05/2017 - Le préfet de police Michel Delpuech a demandé la suspension du policier filmé dans la nuit de vendredi à samedi en train de frapper un homme à terre aux Lilas (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris mercredi de source policière confirmant une information de BFMTV.



L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait été saisie après la diffusion de cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et montrant un policier frappant à la tête, à coups de pied, un homme au sol alors qu'un autre policier reste à côté de lui sans intervenir.



"Il s'agit d'une équipe de nuit du commissariat des Lilas", avait confirmé à l'AFP une source policière. "La victime n'a pas encore été identifiée", selon cette même source.



Un homme se présentant comme la victime a expliqué à L'Obs avoir été frappé lors d'un contrôle d'identité alors qu'il ne cherchait pas à s'y soustraire. Il dit avoir également été placé en garde à vue dans le commissariat du XXe arrondissement de Paris après avoir été examiné à l'hôpital suite à une intervention des pompiers.



Selon une autre source policière, la victime qui n'avait pas été identifiée mercredi en milieu de journée, avait probablement bu et a provoqué les policiers en urinant sur leur véhicule et en leur crachant dessus. "Il y a eu des faits avant", mais il n'en reste pas moins que la réaction du policier qui lui a été identifié, n'est "pas proportionnée", a commenté la même source.



Le fonctionnaire devait être auditionné prochainement par l'IGPN dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Bobigny.