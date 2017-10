Sécurité routière : opération silhouettes noires

PAPEETE, le 17 octobre 2017- Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, accompagné de représentants de la gendarmerie nationale, s’est rendu mardi matin, sur le Front de mer de Papeete, au niveau de la piscine de Tipaerui, pour l’installation de silhouettes noires.



Comme chaque année, en effet, de nombreuses victimes sont à déplorer sur les routes du fenua. Au 30 septembre 2017, 116 accidents avec 134 blessés et 17 tués ont ainsi été recensés. L’action de lutte contre l’insécurité routière doit donc être constante, coordonnée et évolutive.



Dans cette optique, le ministère de l’Equipement et des transports intérieurs et la Gendarmerie Nationale ont mis en place une opération conjointe intitulée « Silhouettes noires » avec notamment la participation de la Direction des transports terrestres et la Direction de l’équipement. Cette opération a pour but de sensibiliser tous les usagers de la route afin de leur faire prendre conscience des dangers encourus en cas de comportement inadapté.



Plus de 15 silhouettes noires affichant des messages chocs seront implantées tout autour des îles de Tahiti et Moorea, à des emplacements bien en vue des conducteurs. Les thèmes de ces messages chocs sont en relation avec les principales causes d’accidents (conduite sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, négligence des conducteurs qui n’attachent pas leur casque ou leur ceinture de sécurité), et les messages retenus sont les suivants :



- « Tu bois de l’alcool t’es mort » ;

- « Tu fumes du paka t’es mort » ;

- « Casque non attaché t’es mort » ;

- « Ceinture non attachée t’es mort ».



Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, cinq personnes qui marchaient le long de la RDO ou qui ont tenté de la traverser, ont été renversées et l’une d’entre elles a même perdu la vie. Des silhouettes noires de plus grande dimension seront donc également installées le long de la RDO afin d’avertir le piéton qu’il encoure un danger de mort s’il marche en dehors des cheminements piétonniers, d’où le message choc : « Tu marches sur la RDO t’es mort ».