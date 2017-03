Secours en mer : une nouvelle station de sauvetage à Raiatea

RAIATEA, le 10 mars 2017 - Jeudi 9 mars, la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) de Raiatea a inauguré une nouvelle station de sauvetage.



Depuis 2009, la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) intervient, en complément de l'Etat avec le JRCC, des missions de sauvetage en mer. Elle a organisé un réseau de bénévoles dans toutes les îles habitées. Ces différentes équipes disposent de navires susceptibles d'être mobilisées en complément des moyens de l'Etat. L’intervention de ces bénévoles est d’autant plus nécessaire que la Polynésie française s’étend sur une surface maritime qui équivaut à la superficie de l’Europe.



Jeudi 9 mars, une nouvelle station a été inaugurée sur l'île de Raiatea en présence des représentants de l'Etat et des maires de Taputapuatea, de Raiatea et de Uturoa ainsi que des représentants de la FEPSM.



La station de Raiatea est installée dans un local mis à disposition par la mairie de Taputapuatea. Elle contribue à la coordination de secours grâce à une veille radio, 24h/24h, qui permet, dans une zone maritime très fréquentée, de renforcer l’efficacité des recherches. Elle est dirigée par Christophe Brosse.