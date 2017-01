Secosud n'a pas encore fait son choix

PAPEETE, le 11 janvier 2017. Le conseil syndical de Sécosud a voté mardi soir contre la candidature d'EDT pour la distribution de l'électricité sur ses quatre communes. Sécosud va donc recourir à une procédure de négociation directe.



Le Syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud) devait choisir ce mardi le nom du concessionnaire pour la distribution publique d’électricité sur les communes de Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest et Teva i Uta. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Anthony Jamet, le maire de Taiarapu Est qui aussi président de Sécosud, avait proposé la candidature d'EDT. Mais le conseil syndical composé de huit membres (deux représentants de chaque commune) a voté contre, comme l'ont annoncé nos confrères de Radio 1 mardi.



Cinq personnes ont voté contre et trois pour. Cette situation plutôt inédite a provoqué une suspension de séance vers 13 heures pour identifier quelle était la marche à suivre. Les juristes ont donc été consultés. La réunion a pu reprendre un peu après 18 heures.



Lorsque l'offre n'est pas acceptée, le Code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité peut recourir à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée.



Le conseil syndical doit se réunir à nouveau mardi prochain. Il donnera mandat à son président Anthony Jamet pour qu'il négocie directement avec une entreprise. Le nom de l'entreprise avec quil il devra négocier sera alors déterminée. Il y avait en effet deux candidats qui avaient été retenus : EDT-Engie, qui est le concessionnaire actuel, et Tevarua Nui, société dirigée par Eric Noble-Demay, ancien directeur de l'Établissement public d’aménagement et de développement (EAD).



La collectivité peut décider que la négociation directe sera engagée avec une ou les entreprises ayant retiré le dossier de candidature ou encore autoriser l’exécutif à engager la procédure de négociation directe avec une entreprise tierce à la procédure de mise en concurrence. Rien n'est joué encore et tout reste possible.



Sécosud doit renouveler, pour les 17 prochaines années, sa concession de service public de la distribution d'énergie électrique à ses communes adhérentes. Un marché juteux de plus de 11 500 abonnés. Les communes de Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest et Teva i Uta concentrent 12 % des abonnés de l'île.