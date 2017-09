Secosud : l'élection du 2ème vice-président contestée

PAPEETE, le 19 septembre 2017 - Ce mardi, le tribunal administratif a étudié la requête d'Alain Sangue, tāvana de Papeari. Ce dernier estime que le 2ème vice-président du Secosud n'est pas à sa place et que c'est à lui que revient ce mandat.



Le syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud) fait encore parler de lui. Le 12 juillet dernier, les membres du syndicat ont été convoqués pour élire leur deuxième vice-président. Trois tours ont été nécessaires. Au terme du scrutin, c'est finalement Wilfred Tavaearii qui a été élu, au bénéfice de son âge.



14 jours plus tard, Alain Sangue, tāvana de Papeari a déposé une requête devant le tribunal administratif de Papeete. Ce dernier a demandé l'annulation de l'élection du 2ème vice-président de Secosud et de le proclamer à la place. Le haut-commissaire de la République a lui aussi déposé un recours pour les mêmes raisons.



Ce mardi, le rapporteur public a estimé que les demandes de Alain Sangue et du haut-commissaire ont été faites dans les temps et étaient donc recevables. Sur le fond de la requête, le magistrat a noté que la majorité absolue n'avait pas été respectée. "Monsieur Sangue a obtenu quatre voix dès le premier vote. […] L'opération électorale est entachée d'illégalité", a souligné le rapporteur public. Dans ses conclusions, il demande au tribunal d'annuler de l'élection de Wilfred Tavaearii et de proclamer Alain Sangue 2ème vice-président pour le Secosud.



La décision du tribunal administratif devrait être rendue lundi prochain.