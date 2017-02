Secosud choisit Edt-Engie pour son électricité

Ils auront des comptes à rendre à la population et peut-être aussi à la justice

TARAVAO, 23 février 2017 - Le comité syndical du Secosud a voté en faveur de la proposition d’Edt-Engie. Sur place à Taravao, plusieurs opposants manifestent devant le siège du syndicat. Anthony Jamet annonce qu’il s’exprimera à 16 heures, lors d’une conférence de presse à Papeete.Le comité directeur du Syndicat pour l'électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) a voté par 7 voix pour et une abstention, en faveur de la proposition de son président, le maire de Taiarapu-Est Anthony Jamet, de confier la délégation de service public de l'électricité à la société Edt-Engie. Délégataire de service public depuis 1988, la filiale polynésienne du groupe Engie (anciennement GDF-Suez) prend le marché de la fourniture d'électricité sur les communes de Hitia'a o te Ra, Teva i Uta et de la Presqu'île pour les 17 années à venir.Un mouvement de contestation a été organisé par diverses associations de riverain pour dénoncer ce choix. "", a prévenu l'élue souverainiste (UPLD) Valentina Cross, après l'annonce de ce résultat. Elle dénonce le choix d'une offre "" que celle concurrente de Teva Rua Nui. "".", critique Rafio, un administré de Taiarapu-Est. "". Il demande au Haut-commissariat et à la justice de se saisir de l'affaire.Pour cet autre retraité qui réside depuis 50 ans à Taiarapu-Ouest, "". Il dénonce le choix de son Tavana, Wilfred Tavaearii qui, selon lui, aurait "" en votant en faveur de l'offre Edt-Engie. Il demande au haut-commissaire l'organisation d'une consultation sur le secteur de Secosud pour recueillir l'avis populaire sur le choix du concessionnaire Edt-Engie.", accuse cet administré de Mataiea en pointant les 8 élus qui siègaient jeudi au sein du comité syndical du Secosud : Anthony Jamet (pdt) ; Wilfred Tavaearii ; Henri Flohr ; Dauphin Domigo ; Tamatoa Doom ; Alain Sangue ; et Annabella Teraitetia.Anthony Jamet a annoncé qu'il organisait une conférence de presse jeudi après-midi à Papeete pour justifier le choix du concessionnaire, qu'il avait la charge de proposer aux membres du syndicat pour le scrutin de jeudi.Le député (LR) Jonas Tahuaitu, élu Tahoera'a Huiraatira de la commune de Teva i Uta a annoncé le dépôt d'un recours en justice, dans la journée pour contester la régularité de ce vote. L'ancien suppléant de Tearii Alpha, au comité sydical du Secosud, estime que son remplacement par Tamatoa Doom, s'est fait dans des condition irrégulières. La mesure avait été décidée précipitamment mi-février, lors d'un conseil municipal de Teva i Uta et n'aurait toujours pas fait l'objet d'une publication officielle. Un huissier a constaté les faits jeudi matin.