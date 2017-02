Secosud choisit EDT-Engie pour son électricité

Ils auront des comptes à rendre à la population et peut-être aussi à la justice

25,8 % plus chère

Le grande perdante aujourd'hui, c'est la population. Et la grande gagnante la multinationale Engie

C'est deux poids, deux mesures

Je me sens bafoué dans cette affaire

TARAVAO, 23 février 2017 - Le comité syndical du Secosud a voté en faveur de la proposition d’EDT-Engie. Sur place à Taravao, plusieurs opposants manifestent devant le siège du syndicat. Anthony Jamet annonce qu’il s’exprimera à 16 heures, lors d’une conférence de presse à Papeete.Le comité directeur du Syndicat pour l'électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) a voté par 7 voix pour et une abstention, en faveur de la proposition de son président, le maire de Taiarapu-Est Anthony Jamet : la délégation de service public de l'électricité est confiée jusqu'en 2034 à la société Edt-Engie. Déjà sur ce marché depuis 1988, la filiale polynésienne du groupe Engie (anciennement GDF-Suez) s'occupera de la fourniture d'électricité sur les communes de Hitia'a o te Ra, Teva i Uta et de la Presqu'île pour les 17 années à venir.Un mouvement de contestation a été organisé par diverses associations de riverain pour dénoncer ce choix. "", a prévenu l'élue souverainiste (UPLD) Valentina Cross, après l'annonce de ce résultat. Elle dénonce le choix d'une offre "" que celle concurrente de Teva Rua Nui. "".", critique Rafio, un administré de Taiarapu-Est. "". Il demande au Haut-commissariat et à la justice de se saisir de l'affaire.