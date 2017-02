Sauvetage - Rossi-Rescue : Une première en Polynésie

Malgré la pluie et le peu de participants, la journée Rossi-Rescue proposée par le club Olympique de Pirae et son président Arthur Agnieray s’est déroulée dans une ambiance conviviale. Sept équipes étaient engagées. L’objectif n’était pas de réaliser des performances mais plutôt de s’initier au sauvetage en récupérant des objets, des mannequins remplis d’eau ou des personnes.



Le « Rossi-Rescue » doit son nom au premier président de l’Olympique de Papeete Joël Rossi. Cette compétition fut l’occasion de lui rendre hommage. Rappelons que l’Olympique de Pirae est né en 2005 suite à la fusion entre l’Olympique de Papeete et l’Olympique de Pirae.



Les nageurs ont dû passer par plusieurs épreuves. La première partie était composée de plusieurs parcours de nage en sprint et de sauvetage en relais. La deuxième partie était composée de sauvetage par équipe.



Pour cette dernière, frites, mannequins ou personnes réelles étaient éparpillés dans le bassin, les équipes devant en ramener le plus possible. A l’issue de la journée, l’équipe des « pingouins » a remporté la compétition chez les hommes et l’équipe des « sirènes » s’est imposée chez les femmes.



Le sauvetage et ses spécificités liés à l’océan se sont fortement développés dans les zones balnéaires de Pays de la zone Pacifique comme les Etats Unis, l’Australie ou la Nouvelle Zélande. La Polynésie n’en est qu’à ses balbutiements dans ce domaine mais les choses pourraient évoluer.