Sauce au soja de 360 ans au menu de Trump en Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud | AFP | mardi 06/11/2017 - Une sauce au soja élaborée il y a 360 ans sera au menu concocté pour le banquet d'Etat en l'honneur de Donald Trump mardi en Corée du Sud, ainsi que le poisson préféré du président américain.



Le dîner à la Maison Bleue, un ensemble de bâtiments englobant la résidence officielle du président sud-coréen à Séoul, comprend un plat de côte de boeuf accompagné d'une "sauce exquise au soja de 360 ans", a rapporté un porte-parole du palais présidentiel sud-coréen.

La sauce au soja est l'un des aliments de base de la gastronomie en Corée du Sud. Elles sont concoctées par de célèbres artisans et fermentées pendant des décennies, voire des siècles, et vendues pour des dizaines de milliers de dollars le litre.

Lors d'un salon gastronomique en 2012, un groupe d'artisans avait présenté une sauce fabriquée selon eux il y a 450 ans, proposée à 100 millions de won (77.000 euros).

Autre mets au dîner de mardi, une sole grillée, le poisson préféré de M. Trump.

"Le menu contient de la nourriture aux saveurs locales, traditionnelles, qui pourraient aussi être du goût du président des Etats-Unis", a déclaré un responsable à l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Ce banquet contraste largement avec le menu au style très américain offert au Japon à M. Trump par le Premier ministre Shinzo Abe, avec lequel le locataire de la Maison Blanche entretient des relations beaucoup plus chaleureuses qu'avec le président sud-coréen Moon Jae-In.

Quelques heures après l'arrivée de M. Trump à Tokyo, ce dernier et M. Abe avaient consommé des cheeseburgers avec du ketchup. Et le plat principal du banquet était un steak.

Au menu du dîner à Séoul mardi figure aussi une crevette pêchée, selon le palais présidentiel, près d'îlots isolés en mer du Japon, revendiqués à la fois par la Corée du Sud et le Japon.