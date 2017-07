Santé : la grippe continue sa progression

PAPEETE, le 10 juin 2017 - La direction de la santé a publié son dernier bulletin de veille sanitaire aujourd'hui. L'épidémie de grippe se poursuit.



201 cas de grippe ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle. L'épidémie de grippe au fenua continue sa progression. Sur ces 201 cas, six prélèvements ont confirmé une grippe B.



Le ministère de la santé recommande de tenir les personnes fragiles (âgée, obèses, ou femmes enceintes) à distance des personnes malades, d'éternuer dans sa manche ou en se couvrant la bouche, de se moucher dans un mouchoi à usage unique et de le jeter à la poubelle et enfin, de se laver les mains fréquemment, notamment après avoir éternué ou s'être mouché.



En ce qui concerne la dengue, le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 22 (14 cas en semaine 25 et 8 cas en semaine 26). Pendant cette période, les cas confirmés étaient localisés à Tahiti, Moorea, Raiatea et Taha’a. Aucune personne n'a été hospitalisée.



Pour ce qui est de la leptospirose, l'activité est en légère diminution par rapport aux semaines précédentes. Quatre cas de leptospirose ont été déclarés durant les semaines 25 et 26.



Depuis janvier, la majorité des cas se trouve à Tahiti et à Raiatea.