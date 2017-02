"Sandre" : quand les failles de l'être humain sont mises en lumière…

Elle poursuit : "Mes thèmes de prédilection sont l'amour et la famille, ils nous portent de la souffrance vers de belles choses, et vice-versa. Le protagoniste est un anti-héros. Je veux mettre en exergue le monstrueux dans l'humain, rendre le moche plus beau. En effet, c'est par les failles que la lumière peut pénétrer. J'ai besoin d'écrire sur la complexité de l'être humain et ses côtés à la fois sombres et fragiles." Du théâtre utile et universel donc, dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître et qui est devenu la griffe du tandem. En effet, lorsque la Lyonnaise Solenn Denis et le Breton Erwan Daouphars se rencontrent en 2009 à Paris, ils décident de collaborer ensemble et créent leur collectif Denisyak, à Bordeaux.



Ils montent un premier spectacle baptisé "Stockholm", qui évoque le fameux syndrome éponyme. Basé aussi sur un fait réel, celui-ci relate l’affaire Natascha Kampusch, l'enlèvement d'une jeune femme autrichienne qui a été séquestrée par Wolfgang Přiklopil, technicien en télécommunications, du 2 mars 1998 au 23 août 2006, jour où elle s'est échappée. Une épreuve de 3 096 jours, qu'elle relate dans un livre. Solenn débute ensuite l'écriture de "Sandre" en septembre 2012 et les comédiens se retrouvent en résidence dès 2013. Très complices, ils construisent "leurs pensées à deux, couche par couche, et les polissent encore et encore". C'est donc avec beaucoup de maturité que leur deuxième réalisation est enfin dévoilée fin 2014. Présentée "l'été prochain" à Avignon et Rennes, elle n'a été jouée qu'une vingtaine de fois, car le duo est déjà sur une nouvelle mise en scène : "Spasme", avec des ados et pour des ados. "Sandre" est dans ce sens une pièce "neuve" que va découvrir le public tahitien à l'occasion des six représentations programmées au Petit théâtre. "Ni féministe, ni anxiogène", elle va nous emporter dans un tourbillon "d'émotions fortes", assurent encore Solenn et Erwan.