Salon du livre 2017: découvrez le programme

PAPEETE, le 18 octobre 2017- A un mois de l’ouverture du 17e salon du livre de Tahiti, qui se déroulera du 16 au 19 novembre, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles et la Maison de la Culture - Te Fare Tahiti Nui sont heureux de vous présenter le Journal du salon !A consulter en ligne ici : http://fr.calameo.com/read/001508557082548d2a6fd Et un bref rappel du thème, qui est phonétique cette année ![vɛʁ]Ver, verre, vert, vers, vair… Toutes les déclinaisons sont possibles avec ce terme à la phonétique si abstraite, impalpable et dont les sens se déclinent dans toutes les directions, correspondent à maints sujets… Préposition ou nom, adjectif — singulier ou pluriel — ou substantif, voire locution, le son [vɛʁ] désigne tantôt une direction, un état, tantôt un animal, un fruit ou un objet. Ou encore, quelques mots composant une strophe d’un poèmeUn Journal qui s’étoffe d’année en année et permet de découvrir dans le détail le contenu de cette manifestation culturelle, littéraire et festive, ouverte à tous et totalement gratuite.Présentation des auteurs, illustrateurs et intervenants divers qui sont invités à cette manifestationPrésentation des nouveautés locales proposées par les éditeurs polynésiensProgrammation au jour le jour, ateliers, projections, séances de dédicaces…site internet : www.lireenpolynesie.com page Facebook : https://www.facebook.com/lireenpolynesie/