Salon des Marquises : 111 artisans présents pour promouvoir la culture Marquisienne

ouvert du 21 novembre au 03 décembre de 08h00 à 19h00



Vendredi 24 novembre : Confection de « kumu hei » et sculpture sur bois



Samedi 25 novembre:Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois, sur os, fabrication de tapa, peinture sur tapa, confection de « kumu hei » et enfilage de collier en graines

Animation au son du pahu & du mave

Démonstration de l’Art culinaire marquisien : préparation de « kaaku » et de poisson mito



Lundi et mardi 27 28 novembre : Démonstration de confection de « kumu hei » et peinture sur tapa

Vendredi 1er Décembre Confection de « kumu hei » et sculpture sur bois »

Samedi 02 décembre Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois, sur os, fabrication de tapa, peinture sur tapa, confection de kumu hei et enfilage de collier en graine

Animation au son du pahu & du mave

Prestation du groupe de danse « TOA HUHINA »

Démonstration de l’Art culinaire marquisien : préparation de kaaku et de poisson mito