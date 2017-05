Salon de la fête des mères : les Australes et les Marquises à l'honneur

PAPEETE, le 23 mai 2017 - Le salon de la Fête des mères été inauguré ce matin dans le hall de l'assemblée. Il se tiendra jusqu'au dimanche 28 mai.



Cette manifestation, qui aura lieu jusqu’au dimanche 28 mai, est organisée par l’association Artisanat d’Art présidée par Madame Fauura Bouteau. Elle est soutenue par le ministère de l’Artisanat et le service de l’artisanat traditionnel.



Ce salon regroupe une quarantaine d’artisans sélectionnés pour leur professionnalisme et leur créativité, notamment dans le choix des matières utilisées et par le mariage des matières premières locales conférant ainsi à l’artisanat d’art toutes ses lettres de noblesse.



Invités au salon, les artisans originaires de Rimatara aux Australes et de Ua Huka, aux Marquises, vont ainsi exposer leurs créations de vannerie et de sculpture. Les heures d’ouverture de ce salon au public sont de 8h à 17h tous les jours sauf le dernier jour où le salon fermera ses portes à 16h.