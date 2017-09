Salon de l'auto : "Réfléchissez bien avant de vous engager"

PAPEETE, le 14/09/2017 - Le salon de l'auto a ouvert ses portes mercredi matin à Mama'o. Plusieurs offres vous sont donc proposées, et l'association des consommateurs "Te ti'a ara" met en garde le public sur les opérations séductions qui sont mises en place durant ce salon.



Acheter un nouveau véhicule est très tentant durant le salon de l'auto. Les offres sont alléchantes et pas besoin de toucher le pactole pour partir avec la voiture de ses rêves.



À partir de 1 million et demi jusqu'à plus 10 millions de francs, les prix sont abordables.



Les trois stands des banques locales affichent complet depuis l'ouverture du salon. Pour signer son contrat de prêt, il faut attendre en moyenne entre 1 heure et 2 heures. Mais les acheteurs sont patients, et les commerciaux des différents concessionnaires sont aux petits soins de leur clientèle. L'objectif pour eux, vendre le plus de voitures.



Mais attention à ne pas se retrouver surendettés. Même si l'envie est grande, il faut tout de même garder le contrôle sur ses choix, c'est en tous les cas ce que préconise l'association des consommateurs " Te Ti'a Ara ".



" Il faut bien discuter avec le vendeur avant de rencontrer la banque ", prévient Makalio Folituu, président de Te Ti'a Ara. " Posez toutes les questions nécessaires pour éviter les surprises plus tard ", que ce soit sur les remises ou sur les caractéristiques du véhicule. L'association vous conseille de bien étudier la proposition.



Au sujet des banques, là aussi, il faut être vigilant. " Les banques accordent facilement un prêt pour une voiture et elles proposent des taux d'intérêt intéressants. Mais quand vous achetez un véhicule, vous rembourserez sur sept ans au maximum, ce qui est trop long. Et j'ai toujours manifesté mon mécontentement à ce sujet, surtout que pour obtenir un prêt pour un terrain ou une maison, ils ne te l'accordent pas facilement ", regrette Makalio Folituu.



Même si on ne connait pas encore les chiffres définitifs du salon, ils devraient être intéressants si on se fie aux files d'attente dans les stands bancaires.



À l'heure où nous mettions sous presse, nous n'avions pas obtenu les autorisations pour interroger une personne de la Direction générale des affaires économiques (DGAE).



Le salon de l'auto fermera ses portes dimanche, et le président de Te Ti'a Ara de conclure : " Réfléchissez bien avant de vous engager. "