Salon de l’Agriculture à Paris : "Pour durer il faut opter pour la qualité et une stratégie marketing" (Alpha)

PARIS, 26 février 2017 - Le ministre des Ressources primaires, Tearii Alpha, était, samedi, au Salon international de l’agriculture, porte de Versailles, à Paris. Il a, en premier lieu, assisté à un colloque, en présence du président de la République, François Hollande, ayant pour thème " quel enseignement agricole en 2025 ? ", puis s’est rendu sur le stand de la Polynésie française où il accueilli Ericka Bareigts, ministre des Outre mer.



Au terme du colloque, le président de la République est allé au-devant de Tearii Alpha, entouré d’Yvette Temauri, présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, et du député Jean-Paul Tuaiva. François Hollande lui a fait part du soutien de l’Etat suite aux dernières intempéries en Polynésie, avant de remercier le gouvernement polynésien pour l’accueil réservé à la ministre des Outre mer.



Le ministre des Ressources primaires a rejoint, ensuite, le pavillon 5 abritant les collectivités ultramarines et notamment la Polynésie française. Son très beau stand Tahiti et ses richesses abritera jusqu’au 5 mars des représentants du ministère du Développement des ressources primaires, de la chambre d’agriculture, de l’Epic Vanille et de nombreux exposants : Pacific Natural Product, Teava Rurua, Hotu Vanilla, Pacifique sud Ingredients, Heiva, Mana’o Tahiti, Tamure dream, la parfumerie Tiki ou encore le domaine de Pari Pari.



Tearii Alpha a tenu à les saluer : " Il faut remercier les exposants qui viennent de Tahiti, les maisons familiales rurales et son président Temauri Foster, et les enseignants et élèves de Tubuai et Tahaa venus exposer les produits propres au MFR. Remercier aussi la chambre d’agriculture et de pêche lagonaire, sa présidente Yvette Temauri qui est la coordinatrice de ce stand polynésien. Remercier aussi l’Epic Vanille de Tahiti qui vient présenter la vanille et quelques produits dérivés ".