Salon Tepapa : deux jours de célébration du Livre à Papara

PAPEETE, le 20 avril 2017 - À l’initiative des mairies et des établissements scolaires des communes de Teva I Uta, Papara et Paea, le salon du livre « Tepapa » ouvre ses portes à la Mairie de Papara pour deux jours de festivités littéraires et d’animations culturelles autour du thème « J’écris pour demain ». Un évènement ouvert au public qui rassemble auteurs, éditeurs et animateurs, offrant aux visiteurs et aux scolaires divers espaces d’expositions, ateliers et séances de dédicaces.



Des écoles aux lycées, la majorité des élèves des établissements scolaires sont attendus sur le site de la Mairie de Papara pendant deux jours de festivité autour du livre. Pour ce faire, plusieurs éditeurs et auteurs sont mobilisés pour rencontrer les élèves et le public, lors de nombreuses animations prévues à cet effet : des rencontres autour de leurs ouvrages, des séances de dédicace et des échanges autour du processus de création du Livre sont au programme.



Des animations littéraires et culturelles



Valoriser la place du Livre et le fonds d’ouvrages polynésiens auprès des plus jeunes et de la population, telle est la volonté des organisateurs du salon du livre Tepapa. Avec l’ambition d’offrir aux scolaires et au public un évènement culturel dynamique visant à développer le goût, l’envie et le plaisir de lire, car "lire, c’est apprendre, c’est rêver !", renchérissent les organisateurs. C’est pourquoi une approche plus "terrain" est proposée aux jeunes lecteurs : non seulement grâce à des ateliers de lecture et d’écriture animés par le Centre de Lecture (antenne de la DGEE) ainsi qu’un écho à la semaine de la presse, des jeux d’écriture sur le sujet de l’écologie, une exposition sur les "Carnets de poilus" et même des performances théâtrales ! Le grand public y trouve également son compte avec les nombreux ouvrages exposés par les éditeurs du fenua, ainsi que la présence d’auteurs locaux, avec qui il est toujours riche de pouvoir échanger dans un contexte plus informel qu’une manifestation de grande ampleur.



Des ouvrages jeunesse… mais pas que !



Si la manifestation accueille en premier lieu les scolaires, qui bénéficient d’un parcours d’animations spécifiques sur le site de la Mairie de Papara, le grand public n’est pas en marge puisque les auteurs Nathalie Salmon, Simone Sanchez et Patrick Chastel présentent leurs ouvrages. En outre, une vaste sélection de littérature, sciences humaines, beaux-livres, polars, bande-dessinées, guides et ouvrages pratiques est proposée à la consultation et à la vente. Grand lecteur ou curieux, il y en a pour tous les goûts ! L’occasion de profiter d’une manifestation littéraire au cœur des districts de la côte ouest et ainsi, rendre le livre accessible au plus grand nombre.