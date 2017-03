Salmonellose : 12 000 poules abattues par mesure de précaution

Hervé Bichet, vétérinaire du département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire.



Quel risque y a-t-il pour le consommateur ?



"Qu'il y ait suspicion ou infection, dans les deux cas, tant que nous n'avons pas confirmation, les œufs n'ont plus le droit de sortir de l'exploitation. Quand il y a confirmation, il y a un bilan de fait pour voir quels bâtiments sont concernés. Ne partiront vers le commerce que les œufs issus des bâtiments indemnes. Dans ceux où il y a eu un résultat positif sur les deux tests effectués, les œufs sont placés en risque faible. Ce risque faible permet la commercialisation des œufs avec une étiquette mentionnant "œuf à faire cuire" et la durée de consommation est réduite à 14 jours [Ce qui se fait aujourd'hui avec la société civile d'exploitation avicole polynésienne, NDLR]."



Est-ce difficile de se prémunir contre ce risque d'infection pour les exploitations avicoles ?



"On ne peut pas. On pourrait éventuellement faire de la prévention mais cela n'empêche pas le portage de la bactérie. C'est une maladie que l'on vérifie simplement chez les humains. Le système est relativement au point puisque, depuis 2012 et la mise en place d'une nouvelle réglementation, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux cas. Cela a recommencé l'année dernière. Dans les deux cas, on a pu détecter des foyers sans que cela arrive au niveau des humains."



Ce sujet est toujours très sensible, n'est-ce pas ?



"Oui, c'est un sujet sensible parce que c'est polémique. Cela peut poser de gros problèmes et des préjudices énormes à des gens qui finalement font très bien leur travail de prévention. Simplement parce qu'ils jouent la transparence, ils peuvent se retrouver à essuyer des critiques qui ne sont pas justifiées. C'est vrai que la filière œuf est une filière fragile car on importe tout et c'est aussi sûrement une des filières les plus surveillées. C'est simplement une qualité de déclaration et de suivi."