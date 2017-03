Salaires : les inégalités hommes-femmes ont la vie dure

PAPEETE, le 7 mars 2017. En Polynésie, les écarts de revenus persistent entre les hommes et les femmes, même s'ils se comblent progressivement. Aujourd'hui, un tane gagne 4.5% de plus qu'une vahine.



Les écarts de revenus entre hommes et femmes sont toujours d'actualité en 2017. Certes, les écarts se comblent, mais lentement. "La rémunération moyenne des femmes est de 317 000 Fcfp (en équivalent temps plein) contre 331 400 Fcfp pour les hommes", note l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). Malgré tout cet écart se tend à diminuer : il est de 4.5 % en 2015 contre 5.6 en 2010.



Les disparités sont en réalité fortes entre le secteur public et le secteur privé d'une part mais aussi entre les secteurs d'activité. "L’écart entre hommes et femmes diminue dans le privé (+ 10,2 % en 2015) mais s’accroît dans le secteur public au profit des femmes (4,2%)", relève l'ISPF. "Dans le primaire et l’industrie, l’écart de rémunération au profit des hommes est de 13 % et 14 % respectivement alors qu’il est de 18 % dans le commerce et de 5 % dans le transport et l’entreposage."