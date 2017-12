Sainte-Barbe: Dix sapeurs-pompiers récompensés

Au moment où la grande famille de la sécurité civile se réunit à l’occasion de la Sainte-Barbe, je tiens à vous témoigner une nouvelle fois toute ma reconnaissance pour votre engagement.

Engagement de tous les jours, dans les centres d’incendie et de secours.

Engagement lors des crises majeures – cyclones, feux de forêt – qui ont hélas émaillé l’année qui vient de s’écouler.

Tous ici - sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, membres des services de santé, bénévoles des associations agréées, personnels des moyens nationaux, pilotes, mécaniciens, démineurs mais aussi personnels des établissements de soutien - vous constituez le réseau d’acteurs qui font du modèle de sécurité civile français, un modèle unique.

En des temps où notre société semble parfois en manque de repères, vous êtes des boussoles, vous incarnez ces valeurs de solidarité, de fraternité, qui constituent le ciment de notre République.

La Sainte-Barbe est aussi l’occasion d’exprimer la reconnaissance de la Nation aux sapeurs-pompiers qui ont été marqués dans leur chair dans l’exercice de leurs missions.

Mes pensées vont aujourd’hui au lieutenant Pascal HODEAU, au sergent Guy TURPIN et au sergent-chef Richard METEAU, décédés en service commandé, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers blessés, à leurs familles et à leurs proches.

Vous risquez vos vies à chaque intervention. Et cet engagement nous oblige.

Il nous oblige d’abord à vous protéger.

Et je veux dire ici ma totale détermination à poursuivre et à punir les auteurs des agressions dont certains de vos équipages sont aussi victimes. J’ai également sollicité la Ministre des solidarités et de la santé pour qu’une étude soit menée sur les risques sanitaires engendrés par l’exposition aux fumées d’incendies.

Votre engagement nous oblige aussi à agir avec force pour faciliter votre quotidien.



Ainsi ai-je obtenu que vous puissiez conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

J’ai aussi pris en compte vos préoccupations sur la nécessité de repenser notre modèle d’assistance aux personnes, une mission qui occupe aujourd’hui 80% de votre temps. Un groupe de travail a été créé sur ce thème.

Enfin - et j’ai ici une pensée pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers - je souhaite que nous préparions ensemble l’avenir de notre modèle de sécurité civile.

C’est ainsi que, conformément aux engagements du Président de la République, nous prendrons ensemble le virage du numérique, avec un système d’information commun, avec des plateformes d’appel partagées et un numéro unique.

Nous devons aussi porter une nouvelle ambition pour le volontariat, car sans sapeurs-pompiers volontaires, c’est la sécurité civile à la française qui s’effondre. Il faudra aller chercher de nouveaux publics. Il faudra réfléchir aux moyens de rendre cet engagement plus attractif.

Nous devons par ailleurs atteindre l’objectif de former 80% de la population aux gestes qui sauvent car, vous le savez mieux que quiconque, chaque citoyen doit se faire acteur de sa propre sécurité.

Mesdames et Messieurs,

J’ai pleinement confiance en vous pour mener à bien ces grands chantiers.

Vous êtes, ainsi que l’a souligné le Président Emmanuel Macron, l’un des plus beaux visages de la République.

Au nom de tous les Français : merci pour votre action, merci pour votre engagement constant !

Belle fête de la Sainte-Barbe à tous.

Vive la République !

Vive la France !